Этот копеечный ингредиент отмоет до блеска любую стеклянную поверхность: есть на любой кухне

Кукурузный крахмал поможет экстренно заменить магазинное моющее

Чтобы окна и зеркала долгое время радовали вас чистотой и блеском, практически все хозяйки используют для их мытья дорогостоящие средства.

Но если вы не желаете тратиться на их приобретения, можно воспользоваться не менее эффективной заменой — самодельным моющим средством на основе кукурузного крахмала. Благодаря мелким гранулам этот продукт может идеально отполировать стекло. Также понадобится белый уксус, антисептик на спирту, вода.

Как отмыть окна и зеркала в доме

Смешиваем по четверти стакана белого уксуса и антисептика на спирту, добавляем к получившейся жидкости столовую ложку кукурузного крахмала и 2 стакана теплой воды. Этот раствор переливаем в пульверизатор. Распиливаем на окно, зеркало или другую стеклянную поверхность, после чего протираем ее мягкой тканью или салфеткой, сделанной из микрофибры.

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