Как расписать ручку, если засохла паста: выбрасывать не придется

Быстро починить не пишущую шариковую ручку можно простыми подручными средствами.

Часто бывает, что новая шариковая ручка вдруг перестает писать, хотя стержень в ней полон пасты. Причина проста – паста подсохла и застопорила шарик. Ваша задача – заставить его двигаться.

Исправить ситуацию можно несколькими способами. "Телеграф" поделится с вами простыми лайфхаками, как расписать ручку, так что выбрасывать и покупать новую вам не придется.

Как заставить ручку писать: лайфхаки

Огонь , только будьте с ним осторожны, не доведите до ожога или пожара! Если подержать самый кончик стержня над горящей спичкой или зажигалкой, паста внутри прогреется и станет более жидкой.

, только будьте с ним осторожны, не доведите до ожога или пожара! Если подержать самый кончик стержня над горящей спичкой или зажигалкой, паста внутри прогреется и станет более жидкой. Вода также неплохо воздействует на засохшую пасту. Просто опустите кончик стержня в горячую воду на 5 минут и попробуйте расписать ручку.

также неплохо воздействует на засохшую пасту. Просто опустите кончик стержня в горячую воду на 5 минут и попробуйте расписать ручку. Спирт , или жидкости его содержащие, помогут в случае, если паста засохла по-настоящему. Обработайте шарик спиртом, водкой или одеколоном, можно даже капнуть жидкость внутрь стержня.

, или жидкости его содержащие, помогут в случае, если паста засохла по-настоящему. Обработайте шарик спиртом, водкой или одеколоном, можно даже капнуть жидкость внутрь стержня. Давление. Можно раскрутить ручку и надавить на стержень со стороны отверстия. Так паста начнет продвигаться к пишущему шарику. Но будьте аккуратны, потому что шарик может выскочить, и паста разольется.

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