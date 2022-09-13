Как легко убрать запах в микроволновке: простая хитрость с солью
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Сыпучие ингредиенты впитывают в себя все неприятные ароматы
Чтобы избавиться от неприятного запаха в микроволновой печи после разогрева некоторых продуктов питания, приходится много чего использовать. И не всегда некоторые способы будут эффективными.
Однако есть одна действенная хитрость. Как пишет bb, достаточно иметь под рукой обычную соль или пищевую соду.
Как убрать запах в микроволновке
Ставим внутрь микроволновки блюдце с 2-3 ложками поваренной соли (соды) как минимум на 2 часа (а лучше на ночь). Оказывается, сыпучие ингредиенты впитывают в себя все неприятные запахи.
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