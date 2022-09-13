Удивительный лайфхак, который делает черствый хлеб снова свежим: все максимально просто (видео)

Этот лайфхак позволит вам больше никогда не выбрасывать хлеб, который зачерствел

Чтобы хлеб дольше оставался вкусным, мягким и свежим, нужно правильно его хранить. И речь идет не о хлебнице или холодильнике. Но если все же выпечка зачерствела, не спешите избавляться от нее. Один ловкий трюк вернет хлебу вкус и воздушность.

О лайфхаке, который "спасет" зачерствевший хлеб, пишет издание Express. Простыми действиями можно "оживить" твердую лепешку и снова использовать в приготовлении блюд. Вам понадобится только вода и духовой шкаф.

Что нужно сделать, чтобы размягчить хлеб:

Сначала возьмите свою буханку хлеба и поднесите под кран. Она должна полностью пропитаться водой. Теперь поместите хлеб в горячую духовку, нагретую до 200 градусов, примерно на пять минут. Для больших буханок потребуется немного больше времени на огне.

Готово! Хлеб "воскрес" и готов к употреблению.

Видео с этим лайфхаком опубликовал в TikTok шеф-повар Тристан Уэлча. Ролик стал вирусным.

Есть и другие способы "оживить" хлеб. К примеру, положить его во фритюрницу и снова получить горячую и хрустящую выпечку. Но этот бытовой прибор есть не на каждой кухне, в отличие от крана с водой из лайфхака выше.

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