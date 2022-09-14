Кока-кола не подойдет: почему нельзя чистить чайник газированными напитками

Хороший способ, но у него есть свои нюансы.

За время пользования чайника на нем и в нем образовывается налет, которые негативно сказывается как на вкусе воды из него, так и на внешнем виде посуды. Одним из самых распространенных способов его очистки является использование кока-колы, однако такой метод не совсем эффективен. Рассказываем почему.

Как сообщает Ukr.Media, подобный достаточно необычный способ можно использовать для чистки чайников, однако стоит помнить, что он подходит не для всех видов посуды. К примеру для чайника, работающего от сети, такая чистка не подходит. Однако и это не все.

Давайте сначала напомним, как работает такое средства — чайник наполняют "Колой" или "Фантой", а после доводят жидкость до кипения. Считается, что от накипи не останется и следа. Однако многие домохозяйки забывают посмотреть состав напитка, где один из компонентов может испортить чайник.

Речь о красителях. При подобной процедуре, они могут навсегда изменить цвет вашего любимого чайника.

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