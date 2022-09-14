Как хранить хлеб, чтобы он не плесневел: лайфхак французских хозяек

Есть несколько ошибок, которые мы часто совершаем при хранении хлеба

Срок годности многих продуктов зависит от того, как мы их храним, тот же сыр или овощи. Не менее важно уделить внимание хлебу. Если хранить его неправильно, то он быстро зачерствеет, а еще на нем может образоваться плесень.

Если вы не хотите выбрасывать хлеб, то важно учесть ряд нюансов. О лайфхаке, благодаря которому хлеб дольше будет оставаться свежим, пишет издание Express. Главная вещь, которая вам понадобиться, это хлопковый мешочек. Такой способ хранения хлеба считается привычным во Франции.

Так, хлопковый мешок для хлеба — чрезвычайно популярный и экологичный способ хранения этого продукта. Пакеты для хлеба, которые становятся все более популярными, сохраняют продукты в шкафу еще более свежими. На самом деле мешки для хлеба используются французскими хозяйками уже много лет. Овощи и фрукты также можно хранить в хлопчатобумажных мешочках, чтобы они оставались свежими.

Как сохранить хлеб свежим

Кроме использования хлопковой обертки, соблюдайте и другие правила хранения хлеба.

Не храните его в пластике, так как он не дает выпечке "дышать". Пластик может задерживать влагу в хлебе, создавая условия, в которых плесень процветает. Используйте хлебницу. Классическая хлебница не просто так является основным кухонным атрибутом. Прохладное и темное помещение идеально подходит для хранения свежего хлеба. Избегайте света. Свет способствует плесени. Хранить буханку на солнечном столе — не лучшая идея.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно "оживить" хлеб, если он стал слишком твердым. Простой трюк спасет продукт и сделает пригодным для употребления.