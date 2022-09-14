Дешевые средства, которые удалят жир с плиты и всех кухонных поверхностей: эффективнее лайфхака не найти

Для уборки кухни можно использовать натуральные обезжириватели

Кухни приходится убирать чаще, чем другие комнаты в доме. Там могут скапливаться жир и грязь, в том числе в духовках и на плите. Готовите ли вы завтрак или жарите ужин, брызги жира могут легко попасть на кухонные столешницы, стены и шкафы. К счастью, натуральные и недорогие средства отлично решат эту проблему.

О лайфхаках, которые помогут очистить все кухонные поверхности от жира, пишет издание Express. Тратить деньги на химические обезжириватели не придется, эффективной альтернативой станут натуральные подручные компоненты. В их числе: обычный уксус, апельсиновое или лимонное масло.

Есть несколько простых способов, которые помогут удалить жир на кухне без лишних хлопот. Так, фартук поможет очистить апельсиновое или лимонное масло — великолепное чистящее средство и натуральный обезжириватель. Что нужно сделать:

Капните несколько капель масла прямо на поверхность плитки. Протрите влажной тканью или губкой и чистой водой, чтобы удалить жир и придать помещению свежий запах.

Уксус также может быть отличным средством для удаления жировых пятен. Рекомендуется разбавлять раствор водой не менее чем на 50 процентов, так как уксусная кислота может испортить поверхность некоторых плиток. Если у вас есть стойкие пятна, используйте уксус, но затем немедленно промойте плитку свежей чистой водой, чтобы снизить уровень кислотности.

Эти же лайфхаки чудесно работают и на поверхности плиты, которая также страдает от брызг жира.

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