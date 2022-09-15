Чем помыть окна, чтобы они не загрязнялись целый год: хитрость японских домохозяек

Подобный метод также подходит и для мытья зеркал.

Идеально помыть окна без разводов на самом деле можно, и сделать это даже достаточно просто, главно знать несколько хитростей.

Как отмечает belnovosti, отличный способ мытья окон "на целый год" знают японские домохозяйки. Благодаря одной простой манипуляции чистота и блеск на окнах и зеркалах сохраняться надолго, а уборку провести достаточно всего лишь раз.

Как мыть окна, чтобы они долго оставались чистыми

Первое — важно, чтобы день мытья окон был пасмурным, ведь под прямыми лучами солнца моющие средства будут быстро высыхать, а из-за этого результат будет совсем не тот.

После нужно помыть окна водой с внутренней стороны, а затем возьмите обычный жидкий ополаскиватель для волос или даже самый дешевый бальзам, предварительно смешайте его с водой, а потом нанесите на окна. Отметим, что разводов не будет, и более того, в доме даже появится приятный запах.

Также, стоит отметить, что многие моют окна водой с йода. На литр жидкости достаточно всего 5 капель лекарства.

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