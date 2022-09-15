Как лучше хранить томатную пасту, чтобы она не портилась: хитрый лайфхак

Всего один ингредиент поможет надолго сохранить томатный соус свежим и не испорченным.

Открыли банку томатной пасты, взяли ложку или две для приготовления борща, а остальной продукт вскоре покрылся неприятными пятнышками плесени. И это несмотря на то, что вы бережно отправили баночку в холодильник.

"Телеграф" поделится с вами простым лайфхаком, что делать, чтобы томатная паста хранилась дольше и не портилась.

Покупать большую банку томатной пасты намного выгоднее, чем маленькую разовую упаковочку – так она обходится дешевле. Но, увы, после вскрытия быстрее портится. Зато, если знать, как правильно хранить пасту, то вы без проблем растянете свои запасы на месяц и даже дольше.

Как сохранить томатную пасту: лайфхак

Первый шаг : когда вы набрали нужное количество пасты, ложкой или лопаткой аккуратно разровняйте оставшийся продукт в банке, чтобы убрать все впадинки и горки. Помните: чем меньше площадь соприкосновения томатной пасты с воздухом, тем медленнее она будет портиться.

: когда вы набрали нужное количество пасты, ложкой или лопаткой аккуратно разровняйте оставшийся продукт в банке, чтобы убрать все впадинки и горки. Помните: чем меньше площадь соприкосновения томатной пасты с воздухом, тем медленнее она будет портиться. Второй шаг : налейте в банку небольшое количество растительного масла так, чтобы оно покрыло пасту, ограничив к ней доступ воздуха. Масло выступает своеобразным консервантом и сохраняет продукт. Чем ровне поверхность пасты, тем меньше масла потребуется.

: налейте в банку небольшое количество растительного масла так, чтобы оно покрыло пасту, ограничив к ней доступ воздуха. Масло выступает своеобразным консервантом и сохраняет продукт. Чем ровне поверхность пасты, тем меньше масла потребуется. Третий шаг: плотно закройте крышку и поставьте банку с пастой в холодильник. Такое хранение долго не даст соусу заплесневеть или засохнуть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно стерилизовать банки паром и приводил точное время для разного объема. А еще читайте советы, как хранить сыр, чтобы он долго оставался вкусным.