Не только для еды: какие фрукты пригодятся для уборки в доме

Вместо химии можно использовать обыкновенные фрукты: как безопасно навести порядок в доме.

Хотите, чтобы ваше жилище блистало чистотой, но при этом без восторга относитесь к бытовой химии? Есть прекрасные натуральные заменители агрессивных веществ, которые совершенно безопасны для организма, потому что являются съедобными.

С помощью знакомых всем нам фруктов можно не только насытиться, но и привести в порядок дом, мебель, одежду. "Телеграф" поделится с вами интересными лайфхаками, какие продукты можно применять вместо моющих средств.

Фрукты для уборки и порядка в доме

Грейпфрут поможет решить проблему разводов, известкового налета и плесени в ванной или на кухне. Разрежьте фрукт на две половины, обмакните каждую в поваренную соль и обработайте этой импровизированной мочалкой все загрязненные места. Затем протрите влажной тряпкой.

поможет решить проблему разводов, известкового налета и плесени в ванной или на кухне. Разрежьте фрукт на две половины, обмакните каждую в поваренную соль и обработайте этой импровизированной мочалкой все загрязненные места. Затем протрите влажной тряпкой. Бананы , а точнее, их кожура – это отличный полироль, который с успехом применяется для обновления кожаной обуви. Внутренней стороной кожуры можно натереть старую обувь до блеска. А еще кожура бананов используется для очистки и увлажнения листьев комнатных растений, к примеру, юкки или орхидей.

, а точнее, их кожура – это отличный полироль, который с успехом применяется для обновления кожаной обуви. Внутренней стороной кожуры можно натереть старую обувь до блеска. А еще кожура бананов используется для очистки и увлажнения листьев комнатных растений, к примеру, юкки или орхидей. Лимон – лидер среди чистящих средств и любимец многих хозяек. Лимонный сок отлично разъедает жир, придавая блеск ванной и раковине. С помощью лимона можно очистить чайник от накипи, а также духовку, микроволновку, разделочные доски, а еще осветлить пожелтевшие пластиковые поверхности.

– лидер среди чистящих средств и любимец многих хозяек. Лимонный сок отлично разъедает жир, придавая блеск ванной и раковине. С помощью лимона можно очистить чайник от накипи, а также духовку, микроволновку, разделочные доски, а еще осветлить пожелтевшие пластиковые поверхности. Лайм также используется для дезинфекции и чистки кухонной техники, причем вместе с кожурой. А еще этот фрукт борется с неприятными запахами в холодильнике.

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