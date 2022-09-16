Главное - быстро действовать: как вывести пятно от подсолнечного масла с помощью подручных средств

Забудьте о методе "замочить в горячей воде" — он только портит ткань.

Пятно от подсолнечного масла перестанет быть проблемой, если знать несколько лайфхаков, как его вывести. Более того, такие знания помогут отстирать практически любое пятно. Главное помните, чем раньше вы начнете с такими пятнами бороться, тем быстрее вы их "победите".

Несмотря на то, что жирные пятна достаточно сложно вывести, сделать это возможно, а если и поторопиться, то будет это очень быстро и просто, сообщает prostoway. Какие способы лучше использовать, чтобы устранить подобную проблему и при этом не испортить свои вещи — читайте далее.

Как вывести пятно от подсолнечного масла

Хозяйственное мыло и содовый раствор — средство, которое отлично справляется со свежими пятнами. Сначала посыпьте загрязненное место содой, а после этого застирайте ткань хозяйственным мылом.

Крахмал и соль — насыпьте немного крахмала на пятно, накройте чистой тканью и проведите теплым утюгом. То же самое можно пробовать с солью. Отметим, что если пятно не убралось с первого раза, повторите манипуляцию столько раз, пока результат не будет достигнут, при этом каждый раз берите новую, свежую щепотку средства.

— насыпьте немного крахмала на пятно, накройте чистой тканью и проведите теплым утюгом. То же самое можно пробовать с солью. Отметим, что если пятно не убралось с первого раза, повторите манипуляцию столько раз, пока результат не будет достигнут, при этом каждый раз берите новую, свежую щепотку средства. Уксус, моющее для посуды и горчичный порошок — средство для цветных тканей. Смешайте все ингредиенты до пастообразного состояния и нанесите на пятно.

— средство для цветных тканей. Смешайте все ингредиенты до пастообразного состояния и нанесите на пятно. Глицерин — его нужно использовать для обработки деликатных тканей. Средство нанесите на пятно, дайте немного "поработать", а после смойте. Если не сработало с первого раза, тогда разведите глицерин с нашатырным спиртом и попробуйте еще раз.

Ранее "Телеграф" писал, что опытные хозяйки также используют уксус при стирке. Этот продукт не только входит в состав самодельного кондиционера для белья, а и обеспечит приятный запах постиранным вещам.