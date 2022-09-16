Как хранить авокадо, чтобы оно быстрее созрело: очень простой лайфхак

Если вы купили еще твердый авокадо, то есть способ ускорить его дозревание

Фрукты и овощи часто портятся до того, как вы успеваете их съесть, но есть способы обойти эту проблему. Чтобы сэкономить деньги и избежать пищевых отходов, стоит попытаться правильно хранить продукты, чтобы они прослужили дольше. Нюансы хранения есть и для такого популярного продукта, как авокадо.

Как пишет издание Express, если авокадо не совсем спелый, исправить это можно с помощью одного элементарного лайфхака. Всего лишь храните авокадо рядом с двумя видами фруктов, и тогда оно быстрее созреет.

Плодовый фрукт авокадо очень полезный и вкусный, ингредиент многих блюд. Но вот найти идеально спелый авокадо иногда непросто. Не беда, если вы купили твердый авокадо, он может дозреть и в домашних условиях.

Эксперты рекомендуют положить авокадо рядом с бананом, чтобы оно быстрее созрел. Этот удобный трюк отлично работает, потому что бананы производят этилен – вещество, необходимое для созревания авокадо. Яблоки также можно использовать вместо бананов, поскольку они производят то же химическое вещество.

Также "Телеграф" рассказывал, что ускорить процесс созревания авокадо можно и другим способом. Все, что понадобится для лайфхака, авокадо и микроволновка.

Как ранее сообщалось, при хранении свежевыжатого сока также необходимо учесть ряд нюансов. Благодаря простым правилам соки надолго сохранят свой вкус, цвет, качество и пользу.