Универсальная зелень, которая должна быть на кухне: три простых способа, как высушить на зиму петрушку

Этими способами можно также высушивать укроп, кинзу и базилик.

Сейчас в магазинах можно приобрести любую приправу, однако что может быть лучше "своего" домашнего продукта. Петрушка, укроп, кинза, базилик — это зелень, которую можно выращивать даже на балконе и всегда есть свежей, но если вы любитель сухих приправ — то специально для вас мы собрали лучшие способы для их заготовки.

Как сообщает prostoway, о зимних заготовках всегда нужно думать заранее. А поскольку на дворе уже осень, весь урожай с огородов практически собран, и зимние холода уже не за горами, то пора подобные заготовки уже даже заканчивать делать. И сушеная ароматная петрушка также входит в их число, ведь это отличная приправа, которая шикарно подчеркивает вкус первых блюд, рыбы, птицы или мяса.

Как высушить петрушку на зиму

Первый и самый простой способ — на свежем воздухе, однако для этого нужна теплая и солнечная погода. Можно высушивать петрушку пучками, подвесив их для сушки, а можно зелень мелко нарезать. Во втором варианте, порезанную петрушку нужно разложить на плоской поверхности и ждать. Можно сушить зелень и в помещении, но оно должно хорошо проветриваться.

В духовом шкафу — разогрейте духовку до 45 °C, разложите тонким слоем на противень петрушку и сушите в течение 1,5-2 часов, при это не закрывая дверцу. Зелень периодически помешивайте.

— разогрейте духовку до 45 °C, разложите тонким слоем на противень петрушку и сушите в течение 1,5-2 часов, при это не закрывая дверцу. Зелень периодически помешивайте. В микроволновке — делать это нужно небольшими порциями. Стеклянное блюдо застелите бумажной салфеткой и разложите на нем петрушку. После поставьте максимальную мощность и сушите зелень в течение 2 минут.

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