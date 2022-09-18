Почему нельзя хранить сыр в морозилке: ошибки, которые допускает каждая вторая хозяйка

Существует несколько "правил", которые помогут продлить "жизнь" сыру в холодильнике.

Сыр, особенно хороший, — это удовольствие не из дешевых, поэтому покупая его, совсем не хочется выбрасывать кусочек буквально через пару дней из-за того, что он испортился. А так, увы, бывает, и достаточно часто. Виной тому — неправильное хранение продукта в холодильнике. Что же делать, чтобы сохранить свежесть сыра как можно дольше — читайте далее.

Часто сыр размещают на дверце холодильника, или же на самой верхней полке, однако так делать категорически не стоит, пишет prostoway. Особенно если вы не хотите, чтобы продукт быстро испортился.

Также распространенным местом для хранения сыра является морозилка. Да, неплохой вариант, если вы планируете использовать продукт для приготовления пиццы, соусов или пасты, а вот на нарезку замороженный сыр совсем не пойдет. Все дело в том, что при заморозке продукт теряет свои вкусовые свойства.

Помимо этого, забудьте о хранении сыра в полиэтиленовом пакете. В такой "таре" продукт совсем не дышит, из-за чего быстро портится. Пакеты лучше заменить на пергаментную бумагу.

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