Лайфхак, как идеально и быстро нарезать чеснок: этот способ вас удивит (видео)

После этого трюка вы перестанете резать чеснок так, как раньше

Многие овощи и фрукты мы можем долго и трудоемко нарезать, ровняя кусочки и обрезая лишнее, хотя есть способы сделать это намного проще. Как и лук, который легко "превращается" в ровные кубики благодаря элементарному лайфхаку, можно намного быстрее измельчить чеснок.

О лайфхаке по нарезке чеснока пишет издание Express. Способ может показаться необычным, но в его эффективности сомневаться не стоит. Шеф-повар показал, по его словам, нереальный трюк для измельчения чеснока.

Так, ролик французского шеф-повара Карла под ником @carl.is.cooking в TikTok стало вирусным и набирает миллионы просмотров. Комментаторы просто в шоке, ведь секрет кулинара достаточно просто. В видео шеф-повар показывает, как нарезает чеснок. Только делает не так, как мы обычно привыкли, а использует тыльную сторону ножа. Удивительно, но трюк сработал – чеснок был быстро порезан без лишних усилий. Такой элементарный способ нарезки чеснока особенно пригодится тем, у кого нет так называемой чеснокодавилки (пресса для чеснока).

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