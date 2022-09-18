Загрязнения будут таять на глазах: как отмыть микроволновку обычными влажными салфетками
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Эффективный метод, который поможет сэкономить немало времени на уборке.
Микроволновка — это один из самых используемых бытовых приборов, которые вообще есть в квартире. Вполне логично, что из-за этого техника становиться грязной, поэтому ее нужно периодически чистить. А чтобы облегчить себе "жизнь" можно воспользоваться эффективными лайфхаками и хитростями, которые справятся с грязью за считанные минуты без особых усилий.
К примеру, избавиться от жира и других загрязнений в микроволновке могут помочь обычные влажные салфетки, пишет belnovosti. Об этом способе мало кто знает, но он удивляет своей эффективностью.
Как отмыть микроволновку влажными салфетками
- Возьмите две-три влажные салфетки и положите их на дно микроволновой печи.
- При любой мощности "разогрейте" салфетки в течение 30 секунд. Важно! Салфетки должны быть в сложенном виде.
- Дождитесь, чтобы салфетки остыли и обработайте поверхность микроволновой печи с их помощью.
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