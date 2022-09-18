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Неприятные запахи и жирный налет исчезнут: как очистить микроволновку с помощью 1 дешевого средства

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Микроволновая печь будет сиять от чистоты Новость обновлена 18 сентября 2022, 19:30
Микроволновая печь будет сиять от чистоты

Микроволновку нужно мыть также часто, как ее используете

В микроволновой печи со временем накапливаются грязные отложения и жировые пятна. А из-за того, что мы разогреваем там самую разную пищу, запахи смешиваются и могут пахнуть неприятно. Очистить микроволновку на кухне можно даже без дорогостоящей химии.

Как пишет издание Express, убрать жир и другую грязь из микроволновой печи поможет один лайфхак. Он же и удалит неприятный душок. Все, что вам нужно, уже есть в вашем кухонном шкафу – это самый обычный уксус.

Это простое средство очень удобно в уборке дома. Распыление разбавленного раствора уксуса поможет предотвратить образование пятен, грязи и копоти. Уксус эффективен и в случае с плесенью и известковым налетом. Обычно чистка микроволновой печи не самый легкий процесс, но уксус может значительно облегчить эту задачу.

Чтобы очистить микроволновку с помощью уксуса, выполните следующие шаги:

  1. В емкость, пригодную для использования в микроволновой печи, налейте полстакана уксуса и один стакан воды.
  2. Поместите в микроволновую печь и поставьте на сильный огонь на пять минут.
  3. Пусть постоит в микроволновке, пока остывает.
  4. После этого вы можете легко протереть внутреннюю часть микроволновой печи, и любые застарелые запахи должны исчезнуть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, с помощью какого подручного средства можно без лишних хлопот очистить духовку. Средство справится даже с жиром и остатками еды, которые пригорели.

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#Микроволновка #Лайфхак #Микроволновая печь