Дешевая и безопасная замена средствам для мытья посуды: все ингредиенты всегда есть на каждой кухне
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Грязную посуду можно мыть не только специальными средствами, но и продуктами, которые всегда под рукой.
Многие моющие средства — достаточно агрессивные для кожи, поэтому многие домохозяйки ищут альтернативны варианты средств для мытья посуды, чтобы не испортить себе руки. Ну и конечно же экономия. Зачем покупать дорогое средство, если на вашей кухне есть несколько продуктов, которые намного дешевле, но не менее эффективны. Что это за продукты — читайте далее.
Найти замену гелям и порошкам очень просто, пишет belnovosti. Для этого нужно просто пробежаться по своей кухне и собрать нужные продукты. Как минимум один из них — точно найдется.
Чем заменить моющее средство для посуды
- Как одну из альтернатив средства для мытья посуды можно использовать горчичный порошок, но ни в коем случае не горчичную "пасту".
- Вторая альтернатива — сок лимона.
- Также помыть тарелки можно с помощью хозяйственного мыла.
- Ну и конечно же пищевая сода — средство, которое 100% есть на каждой кухне.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как отчистить нержавеющую посуду с помощью корвалола. Этот способ чистки посуды не так популярен, но очень эффективен.