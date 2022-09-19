Как собирать свеклу, чтобы подготовить ее к долгому хранению: советы дачникам

Выберите подходящее время и погоду для уборки урожая свеклы, а затем правильно ее подготовьте к хранению.

Вырастили богатый урожай свеклы? Теперь важно ее правильно и вовремя собрать, чтобы отправить на хранение на всю зиму

"Телеграф" расскажет, как и когда следует заняться уборкой урожая свеклы. Так вы ничего не упустите, а ваши корнеплоды долго не потеряют качество, свежесть и сочность.

Когда нужно копать свеклу

Время уборки свеклы зависит от погоды. Успеть собрать урожай следует до первых морозов, иначе подмороженные корнеплоды не пролежат долго.

Убирать свеклу желательно в сухую погоду. Но земля при этом не должна быть пересушенной, чтобы корнеплоды было легче выдергивать, а также чтобы они долго оставались сочными.

Полив грядок прекращают примерно за две недели до сбора урожая. А вот если намечается дождливая погода, то со уборкой лучше поторопиться.

Как правильно собирать свеклу

Свеклу на грядках подкапывают вилами или лопатой, стараясь не повредить корнеплоды.

Ботву нужно обрезать, оставив около 1,5-2 см и хвостик.

После сбора свекла должна просохнуть 2-3 часа.

А вот мыть корнеплоды не нужно, достаточно стряхнуть грязь.

Не повредите кожуру и не стучите сильно, иначе свекла в местах удара начнет гнить.

Важно перед хранением перебрать свеклу, удаляя поврежденные и подгнившие корнеплоды.

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