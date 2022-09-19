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Как собирать свеклу, чтобы подготовить ее к долгому хранению: советы дачникам

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публикации
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Автор
Урожай свеклы Новость обновлена 19 сентября 2022, 19:12
Урожай свеклы

Выберите подходящее время и погоду для уборки урожая свеклы, а затем правильно ее подготовьте к хранению.

Вырастили богатый урожай свеклы? Теперь важно ее правильно и вовремя собрать, чтобы отправить на хранение на всю зиму

"Телеграф" расскажет, как и когда следует заняться уборкой урожая свеклы. Так вы ничего не упустите, а ваши корнеплоды долго не потеряют качество, свежесть и сочность.

Когда нужно копать свеклу

Время уборки свеклы зависит от погоды. Успеть собрать урожай следует до первых морозов, иначе подмороженные корнеплоды не пролежат долго.

Убирать свеклу желательно в сухую погоду. Но земля при этом не должна быть пересушенной, чтобы корнеплоды было легче выдергивать, а также чтобы они долго оставались сочными.

Полив грядок прекращают примерно за две недели до сбора урожая. А вот если намечается дождливая погода, то со уборкой лучше поторопиться.

Как правильно собирать свеклу

  • Свеклу на грядках подкапывают вилами или лопатой, стараясь не повредить корнеплоды.
  • Ботву нужно обрезать, оставив около 1,5-2 см и хвостик.
  • После сбора свекла должна просохнуть 2-3 часа.
  • А вот мыть корнеплоды не нужно, достаточно стряхнуть грязь.
  • Не повредите кожуру и не стучите сильно, иначе свекла в местах удара начнет гнить.
  • Важно перед хранением перебрать свеклу, удаляя поврежденные и подгнившие корнеплоды.

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