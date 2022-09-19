Как собирать свеклу, чтобы подготовить ее к долгому хранению: советы дачникам
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Выберите подходящее время и погоду для уборки урожая свеклы, а затем правильно ее подготовьте к хранению.
Вырастили богатый урожай свеклы? Теперь важно ее правильно и вовремя собрать, чтобы отправить на хранение на всю зиму
"Телеграф" расскажет, как и когда следует заняться уборкой урожая свеклы. Так вы ничего не упустите, а ваши корнеплоды долго не потеряют качество, свежесть и сочность.
Когда нужно копать свеклу
Время уборки свеклы зависит от погоды. Успеть собрать урожай следует до первых морозов, иначе подмороженные корнеплоды не пролежат долго.
Убирать свеклу желательно в сухую погоду. Но земля при этом не должна быть пересушенной, чтобы корнеплоды было легче выдергивать, а также чтобы они долго оставались сочными.
Полив грядок прекращают примерно за две недели до сбора урожая. А вот если намечается дождливая погода, то со уборкой лучше поторопиться.
Как правильно собирать свеклу
- Свеклу на грядках подкапывают вилами или лопатой, стараясь не повредить корнеплоды.
- Ботву нужно обрезать, оставив около 1,5-2 см и хвостик.
- После сбора свекла должна просохнуть 2-3 часа.
- А вот мыть корнеплоды не нужно, достаточно стряхнуть грязь.
- Не повредите кожуру и не стучите сильно, иначе свекла в местах удара начнет гнить.
- Важно перед хранением перебрать свеклу, удаляя поврежденные и подгнившие корнеплоды.
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