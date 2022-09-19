Как убрать следы утюга на ткани: ТОП-5 лайфхаков

Если вы не прожгли вещь насквозь, ее можно попытаться реанимировать.

Пятна на одежде появляются не только от фруктов и ягод. Иногда с любимой блузкой или брюками может случиться досадная неприятность из-за утюга.

Гладите белье, и вдруг на вещи отпечатался темный след от утюга? Видимо, вы выбрали слишком высокую температуру или же подошва утюга была загрязнена. Не переживайте, чаще всего ситуацию можно исправить.

Как убрать следы утюга: лайфхаки

Разведите 1 ч. ложку перекиси водорода в половине стакана воды, влейте пару капель 10%-го нашатырного спирта. Обработайте раствором проблемное пятно и прополощите вещь в прохладной воде. Уксус может выручить, если пятно образовалось на темной натуральной ткани. Его разводят в воде из расчета 1:4. Затем этим раствором смачивают проутюжку и гладят через нее испорченную ткань в режиме отпаривания. Если после высыхания пятно осталось, процедуру повторяют. С помощью борной кислоты реанимируют натуральные светлые ткани. Обильно смоченной салфеткой обрабатывают проблемное пятно, а затем стирают вещь. Лимонный сок имеет свойство осветлять и может спасти светлую ткань. Смешайте 2 ст. ложки свежевыжатого лимонного сока с мелкой солью и нанесите кашицу на пятно от утюга. Подержите несколько минут, а затем прополощите ткань. Стирка хозяйственным мылом может спасти как светлые, так цветные и темные вещи. Хорошенько намыльте ткань хозяйственным мылом, оставьте на несколько минут, а затем прополощите.

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