Зачем натирать кастрюли и сковородки луком перед мытьем: результат вас приятно удивит

Моющее средство можно с легкостью заменить на подручные средства.

Очистить грязную посуду от нагара и при этом не использовать любые моющие средства — вполне возможно, если знать несколько достаточно эффективных лайфхаков. Мало кто знает, но отлично упрощают процесс мытья посуды — чайные пакетики, а также лук. Как именно — читайте далее.

Как сообщает prostoway, многие домохозяйки даже не догадываются насколько эффективен при мытье посуды овощ, от которого все плачут. Поэтому прежде чем заливать грязные кастрюли и сковородки различной химией, вспомните о луке, и попробуйте этот лайфхак.

Как отмыть кастрюли и сковородки от нагара луком

Оказывается, лук очень хорошо справляется с нагаром на металлической посуде, и удаляет специфический запах. Натрите грязную поверхность половинкой луковицы, дайте ей немного постоять, а затем смойте все обычным способом. Результат не заставит себя ждать.

Также лук — отличный помощник для того, чтобы отмыть решетки от гриля. Еще горячую решетку протрите половинкой лука и можно продолжать "работу" с грилем.

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