Как побороть затхлость в квартире с помощью апельсина: от неприятного запах не останется и следа

Отметим, что вместо апельсина можно взять любой другой цитрус.

Бывает, что в квартире появляется затхлый запах, который трудно побороть только проветриванием. В отличие от "аромата" сигарет в машине, о котором мы писали ранее, расправиться с такими "ароматами" будет сложнее, но возможно.

Как сообщает prostoway, сделать это можно с помощью обычного апельсина. Как это правильно делать — читайте далее.

Как избавиться от неприятного запаха в доме

Возьмите один большой апельсин, снимите с него кожуру, измельчите и сложите в стеклянную банку. После залейте это все одним стаканом уксуса, герметично закройте и оставьте раствор в банке на 7 дней. После готовый апельсиновый раствор процедите и перелейте в бутылку с распылителем, и опрыскайте все помещения.

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