Как помыть холодильник без вреда для продуктов: есть 1 дешевое натуральное средство

Очистить холодильник можно даже без химикатов

В холодильнике могут появляться посторонние запахи, которыми может пропитываться пища. Их легко убрать, но главное правило – регулярная чистка этого бытового прибора. Мыть нужно не только снаружи, а внутри.

Отмыть холодильник можно и без агрессивных химических средств. Как пишет издание Express, отлично справится с этой задачей такой простой бытовой предмет, как уксус. Это средство наверняка есть в вашем доме.

Так, обычный уксус часто используют при уборке дома, пригодится он и на кухне. Натуральный раствор обеспечит безопасность пищевых продуктов, поэтому уксус идеально подходит для глубокой очистки холодильника. Что нужно сделать: просто распылите уксус на полки и боковые стенки, а затем протрите салфеткой из микрофибры.

Эксперты рекомендуют избегать агрессивных химикатов при уборке холодильника, поскольку они, как правило, имеют запах, который может попасть в пищу. Следует использовать естественные методы, такие как обычный уксус. Этот процесс дезодорирует, дезинфицирует и растворяет грязь быстро и эффективно, поэтому ваш холодильник будет тщательно очищен без вреда для продуктов от "химии".

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