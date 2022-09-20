Идеальный способ быстро нарезать болгарский перец: вы удивитесь, насколько все просто (видео)

Очистить перец от семян можно проще, чем мы привыкли это делать

Многие продукты мы привыкли очищать и резать с большими усилиями, чем это можно делать на самом деле. Тот же чеснок легко измельчить при помощи одного ножа, если знать нестандартный трюк. То же касается и сладкого перца: один необычный способ нарезки мгновенно удалит семена и сердцевину.

Лайфхаком по быстрой нарезке перцев делится издание Express. Благодаря этому способу вам не придется долго избавляться от семян и собирать их по всей кухне. Чтобы увидеть видео, проскролльте до конца материала.

Так, ролик шеф-повара Келли Скотт взорвал TikTok и собирает миллионы просмотров и массу хвалебных комментариев. В видео она продемонстрировала лайфхак, который значительно упростит нарезку сладкого перца. По словам кулинара, этому она научилась во время работы в одной из крупных компаний. Такой способ позволяет быстро убрать все ненужное и приступить к нарезке перца для того или иного блюда.

Как быстро нарезать болгарский перец:

Переверните перец на бок. Отрежьте верх и низ перца и выбросьте. Разрежьте перец по бокам и переверните его, срезая внешнюю сторону овоща, как на видео.

Ранее "Телеграф" писал, как ускорить процесс созревания авокадо одним нестандартным способом. Все, что понадобится для лайфхака, авокадо и микроволновка.