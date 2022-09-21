Как правильно хранить сахар, чтобы он не затвердел: важные особенности

Сахар достаточно нетребователен в условиях хранения, однако свои особенности все же есть.

В столь непростое время, многие домохозяйки на зиму запасаются большим количеством продуктов, которые долго не портятся, и в их число также входит и сахар. Более того, из-за сезона закаток, это достаточно важный и нужный продукт, поэтому и хранить его нужно правильно, чтобы он не слипался и не твердел. Как это сделать — читайте далее.

Как отмечает jak.koshachek сахарный песок имеет свойство впитывать влагу, и вместе с ней все посторонние запахи, поэтому бывает так что он "портится". Именно на этих особенностях продукта и основаны все рекомендации по его хранению.

Как правильно хранить сахар в домашних условиях

Фасованный сахар необходимо пересыпать в стеклянные или пластиковые емкости. Важно, чтобы крышка к ним была плотной и герметичной.

Оптимальная температура, при которой должен находиться сахарный песок от 12 до 22 градусов. Поэтому балкон — не самый лучший вариант.

Идеальное место хранения – темный шкаф или сухой амбар.

Продукты с резким запахом лучше хранить как можно дальше от сахара, ведь он может все арматы впитать в себя.

Уровень влажности не должен превышать 70%, иначе сахар отсыреет и начнет слеживаться комками, а сахар-рафинад может выдержать влажность до 75%, но не больше.

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