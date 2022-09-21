Почему нельзя оставлять ложку в чашке: народная примета про несчастье

Это не только неудобно, но еще и опасно для семейного благополучия.

Пить чай с ложкой в стакане или чашке – признак дурного тона. Но не только. Оказывается, ложка – важный магический атрибут, на который издавна обращали внимание наши предки.

Согласно народным приметам, не стоит оставлять ложку в чашке, если вы не собираетесь нею есть. "Телеграф" вам расскажет, почему это опасно.

Почему нельзя оставлять ложку в чашке

Наше здоровье, самочувствие и благополучие напрямую зависит не только от качества еды, которую мы употребляем. Но предметы, в том числе кухонная утварь, непосредственно влияют на состояние человека.

Наши предки наделяли маленькую металлическую ложку магической силой. Считалось, что через нее в чашку с горячим напитком может проникнуть нечистая сила. А людей, оставляющих ложку в чашке, ждут болезни и неприятности.

Особенно это касалось незамужних девушек. Оставленная в чае ложка сулит безбрачие или неудачное замужество.

Молодоженам такая невнимательность принесет размолвку, частые ссоры и даже расставание с любимым человеком.

А еще частое поцокивание ложки об чашку приводит к безденежью, так что из дома может уйти богатство.

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