Почему нельзя оставлять ложку в чашке: народная примета про несчастье
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Это не только неудобно, но еще и опасно для семейного благополучия.
Пить чай с ложкой в стакане или чашке – признак дурного тона. Но не только. Оказывается, ложка – важный магический атрибут, на который издавна обращали внимание наши предки.
Согласно народным приметам, не стоит оставлять ложку в чашке, если вы не собираетесь нею есть. "Телеграф" вам расскажет, почему это опасно.
Почему нельзя оставлять ложку в чашке
Наше здоровье, самочувствие и благополучие напрямую зависит не только от качества еды, которую мы употребляем. Но предметы, в том числе кухонная утварь, непосредственно влияют на состояние человека.
Наши предки наделяли маленькую металлическую ложку магической силой. Считалось, что через нее в чашку с горячим напитком может проникнуть нечистая сила. А людей, оставляющих ложку в чашке, ждут болезни и неприятности.
- Особенно это касалось незамужних девушек. Оставленная в чае ложка сулит безбрачие или неудачное замужество.
- Молодоженам такая невнимательность принесет размолвку, частые ссоры и даже расставание с любимым человеком.
- А еще частое поцокивание ложки об чашку приводит к безденежью, так что из дома может уйти богатство.
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