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Как быстро остудить кофе: бесценный лайфхак для кофеманов

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публикации
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Автор
Приятного кофепития! Новость обновлена 21 сентября 2022, 15:54
Приятного кофепития!

Чтобы утром в спешке не обжечься любимым напитком, попробуйте его слегка охладить.

Утреннее пробуждение, украшенного чашечкой свежезаваренного ароматного кофе, бодрит и радует. Но иногда эта радость омрачается слишком высокой температурой напитка, ведь в спешке есть риск обжечься и даже расплескать кофе от неожиданности.

Но вы можете легко обезопасить себя или членов семьи, если потратите всего минуту, чтобы быстро охладить кофе. "Телеграф" предлагает вашему вниманию на выбор простые и надежные способы. При этом ваш напиток не потеряет свой прекрасный запах и вкус.

Как быстро остудить кофе

  • Заблаговременно заварите порцию кофе, остудите и заморозьте. А утром просто добавьте кубик в чашку. В этом случае концентрация горячего напитка не потеряется, а кофе быстро остынет.
  • Другой вариант – заварите кофе немного крепче обычного и добавьте в него простой лед. В результате напиток окажется нужной вам крепости.
  • Кстати, вместо льда можно использовать шарик мороженого – возможно, вам придется по вкусу такой эксперимент.

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