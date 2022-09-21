Что нужно делать со стиральной машиной каждый месяц, чтобы сохранить чистоту: полезный лайфхак против плесени

В "стиралке" часто образуется грибок, но простая профилактика решит эту неприятность

В стиральной машине со временем может появиться неприятный запах, который поможет убрать один лайфхак. Но лучше всего работает профилактика – ежемесячная чистка внутренних поверхностей стиральной машинки. Теплая температура, грязь и бактерии на одежде, остатки моющих средств и кондиционеров для белья создают идеальную среду для роста плесени.

Существует множество чистящих средств, позволяющих поддерживать чистоту внутри барабана вашей машины. Но как пишет издание Express, можно обойтись без агрессивной химии и воспользоваться подручными продуктами – обычным уксусом и пищевой соды. Простой лайфхак с этими средствами мгновенно удалит плесень в стиральной машинке.

Что необходимо сделать, чтобы почистить стиральную машину и избавиться от плесени:

Для натурального раствора используйте около 500 г соды. Насыпьте ее прямо в барабан и включите стирку при самой высокой температуре.

Неудобные уголки и закоулки очистите с помощью старой зубной щетки, нанеся на нее небольшое количество жидкости для мытья посуды.

Если у вас есть плесень на резиновом уплотнении, смочите бумажное полотенце уксусом, покройте им пятна и оставьте на 15 минут.

Чтобы убрать известковый налет с ящика для порошка, используйте старую зубную щетку и раствор из моющего и уксуса. Прежде чем помещать лоток в машинку, он должен полностью высохнуть.

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