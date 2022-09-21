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Очистит духовку от жира за 5 минут: для самодельного раствора нужны лишь подручные средства

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Духовка будет идеально чистой
Духовка будет идеально чистой

Все, что нужно для уборки, можно легко найти у себя дома

Духовки следует тщательно очищать каждые три месяца, но не многие делают это. Удаление густого жира и грязи изнутри, на решетках и стеклянной дверце может быть очень сложной задачей. К счастью, есть самодельное решение, которое значительно облегчит работу.

Как пишет издание Express, грязная духовка может снизить эффективность и качество прибора. Это может даже делать вашу еду неприятной на вкус. Простой лайфхак быстро и качественно очистит духовку. Понадобятся лишь подручные средства, которые есть в доме.

Подготовьте обычный уксус, который широко применяется в уборке дома, и разрыхлитель (он хорошо расщепляет жир). Что нужно сделать, чтобы очистить духовку:

  • Нагрейте духовку примерно до 100 градусов и дайте ей остыть.
  • Приготовьте самодельный чистящий раствор из 100 мл уксуса и восьми чайных ложек разрыхлителя с горкой. Зернистая консистенция поможет стереть жир.
  • Нанесите круговыми движениями раствор на стекле, отложения тут же начнут отставать.
  • Что касается решеток внутри духовки, их можно замочить в горячей мыльной воде, прежде чем очистить.

Отметим, что после очистки духовки рекомендуется защитить ее от жира и грязи в будущем. Использование вкладыша для духовки может защитить дно от брызг пищи. Тогда как решетки и противень можно защитить, обернув фольгой — это также очень простой способ предотвратить их загрязнение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, с помощью какого простого средства можно отмыть микроволновую печь и убрать неприятный запах.

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