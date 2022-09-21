Очистит духовку от жира за 5 минут: для самодельного раствора нужны лишь подручные средства
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Все, что нужно для уборки, можно легко найти у себя дома
Духовки следует тщательно очищать каждые три месяца, но не многие делают это. Удаление густого жира и грязи изнутри, на решетках и стеклянной дверце может быть очень сложной задачей. К счастью, есть самодельное решение, которое значительно облегчит работу.
Как пишет издание Express, грязная духовка может снизить эффективность и качество прибора. Это может даже делать вашу еду неприятной на вкус. Простой лайфхак быстро и качественно очистит духовку. Понадобятся лишь подручные средства, которые есть в доме.
Подготовьте обычный уксус, который широко применяется в уборке дома, и разрыхлитель (он хорошо расщепляет жир). Что нужно сделать, чтобы очистить духовку:
- Нагрейте духовку примерно до 100 градусов и дайте ей остыть.
- Приготовьте самодельный чистящий раствор из 100 мл уксуса и восьми чайных ложек разрыхлителя с горкой. Зернистая консистенция поможет стереть жир.
- Нанесите круговыми движениями раствор на стекле, отложения тут же начнут отставать.
- Что касается решеток внутри духовки, их можно замочить в горячей мыльной воде, прежде чем очистить.
Отметим, что после очистки духовки рекомендуется защитить ее от жира и грязи в будущем. Использование вкладыша для духовки может защитить дно от брызг пищи. Тогда как решетки и противень можно защитить, обернув фольгой — это также очень простой способ предотвратить их загрязнение.
Ранее "Телеграф" рассказывал, с помощью какого простого средства можно отмыть микроволновую печь и убрать неприятный запах.