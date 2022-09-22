Всего два ингредиента, и посуда будет блестеть, как в ресторане: эффективная хитрость

Благодаря этому средству, ваша посуда будет идеально чистой.

Необязательно скупать дорогущую химию, чтобы отмыть посуду до блеска, как, к примеру, в ресторане, ведь с этой задачей отлично справятся продукты, которые есть на каждой кухне. Смешайте всего два ингредиента, и вы получите ополаскиватель, от которого тарелки будут сиять.

Как отмечает prostoway, это средство готовится очень просто, и нужны для него только уксус и соль, ну и немного простой воды. Также стоит добавить, что такое средство очень экологическое, и не навредит вашим рукам.

Как вымыть посуду до блеска подручными средствами

Приготовьте раствор из соли и столового уксуса. Для этого возьмите 5 л воды и разведите в ней 100 г соли и 1 стакан уксуса. Все тщательно размешайте до полного растворения соли. Чтобы увеличить эффективность раствора, к нему можно добавить сок из лимона.

После просто ополосните помытую посуду в этом растворе и протрите чистой губкой. На тарелках и чашках не останется разводов и пятен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отчистить нержавеющую посуду с помощью корвалола. Этот способ чистки посуды не так популярен, но очень эффективен.