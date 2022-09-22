На жалюзи не будет ни пылинки: как очистить их с помощью подручных вещей

Этот лайфхак вернет вашим жалюзи первоначальный красивый вид

Помимо того, что нужно регулярно очищать окна, тем более есть масса способов это сделать, не стоит забывать и о жалюзи. В жалюзи со временем накапливается пыль и различная грязь. Очистка этого предмета интерьера кажется трудоемкой, но все проще, чем вы можете себе представить.

Жалюзи можно мыть, даже не снимая их. Сделать это легко и просто с помощью простых подручных вещей. О лайфхаке по очистке жалюзи пишет издание Irish Examiner. Все, что вам понадобится, уже есть в вашем доме.

В супермаркетах продается много гаджетов, которые помогут вам очистить жалюзи, особенно если это горизонтальные или вертикальные жалюзи (они очень легко собирают пыль). Однако сэкономьте свои деньги и вместо этого полезайте в ящик для носков. Что нужно сделать, чтобы очистить жалюзи с помощью носка:

Поместите руку в носок (убедитесь, что она смочена водой или очищающим раствором по вашему выбору) и крепко возьмитесь за планки. Протрите их рукой, собирая пыль на ходу.

Есть и другой вариант. Так, некоторые приспособления для мойки жалюзи выглядят как щипцы с наконечниками из микрофибры. Вы также можете повторить это с помощью кухонной утвари: оберните концы кухонных щипцов тканью (микрофибра подойдет лучше всего, но можно и другую) и протрите жалюзи. Это хорошая альтернатива способу с носком.

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