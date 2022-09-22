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На жалюзи не будет ни пылинки: как очистить их с помощью подручных вещей

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Жалюзи будут сиять от чистоты
Жалюзи будут сиять от чистоты

Этот лайфхак вернет вашим жалюзи первоначальный красивый вид

Помимо того, что нужно регулярно очищать окна, тем более есть масса способов это сделать, не стоит забывать и о жалюзи. В жалюзи со временем накапливается пыль и различная грязь. Очистка этого предмета интерьера кажется трудоемкой, но все проще, чем вы можете себе представить.

Жалюзи можно мыть, даже не снимая их. Сделать это легко и просто с помощью простых подручных вещей. О лайфхаке по очистке жалюзи пишет издание Irish Examiner. Все, что вам понадобится, уже есть в вашем доме.

В супермаркетах продается много гаджетов, которые помогут вам очистить жалюзи, особенно если это горизонтальные или вертикальные жалюзи (они очень легко собирают пыль). Однако сэкономьте свои деньги и вместо этого полезайте в ящик для носков. Что нужно сделать, чтобы очистить жалюзи с помощью носка:

  1. Поместите руку в носок (убедитесь, что она смочена водой или очищающим раствором по вашему выбору) и крепко возьмитесь за планки.
  2. Протрите их рукой, собирая пыль на ходу.

Есть и другой вариант. Так, некоторые приспособления для мойки жалюзи выглядят как щипцы с наконечниками из микрофибры. Вы также можете повторить это с помощью кухонной утвари: оберните концы кухонных щипцов тканью (микрофибра подойдет лучше всего, но можно и другую) и протрите жалюзи. Это хорошая альтернатива способу с носком.

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