Какое средство насыпать на ковер, прежде чем его пропылесосить: эффект от уборки возрастет в разы

Пылесос можно использовать еще эффективнее, если добавить один подручный продукт

Иногда в доме может возникнуть тот или иной неприятный запах, особенно часто это бывает у тех, кто держит домашних питомцев. Если вы провели уборку, пропылесосили ковры, а проблема так не решилась, то попробуйте воспользоваться одним действенным лайфхаком.

Несмотря на то, что существует множество продуктов, которыми можно посыпать ковры, чтобы удалить запахи, один из лучших способов сделать это — залезть в шкаф и взять самую обычную пищевую соды. О лайфхаке, который улучшит эффект от пылесоса, пишет Irish Examiner.

Ковер может вбирать запах питомца, но это просто исправить. Что нужно делать:

Щедро посыпьте пищевой содой участок, который нужно освежить. Оставьте на несколько минут, прежде чем убрать порошок пылесосом.

Вы сразу заметите улучшение, комната будет пахнуть намного свежее.

Для более сильного результата смешайте несколько капель вашего любимого эфирного масла с пищевой содой, прежде чем посыпать ее на поверхность. Это будет более эффективно, если нужно избавиться от особенно сильного запаха.

Иногда причиной запаха является сам пылесос, так что не забывайте его чистить.

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