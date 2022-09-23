Как правильно ухаживать за кашемировыми свитерами, чтобы сохранить их первоначальный вид: полезные советы

Развешивать на веревке, сушилке или плечиках — вещи из кашемира не рекомендуется.

Вещи из кашемира – это незаменимый атрибут осеннего и зимнего гардероба, а это значит, что в эти периоды такие вещи будут носиться максимально часто. И сегодня мы решили поделиться с вами полезными советами, которые помогут вам стирать любимые кашемировые свитера без опаски, что они испортятся.

Как сообщает prostoway, кашемир – это одно из самых долговечных волокон, и при правильном уходе вещи из этой нежной пряжи прослужат вам десятки лет. Для этого мы и делимся с вами несколькими практичными советами, чтобы любимые свитера оставались с вами на долгие годы.

Как ухаживать за кашемировыми вещами

Не стирайте после каждого одевания — носите свитер поверх базового слоя или же проветриваете его после каждого использования.

— носите свитер поверх базового слоя или же проветриваете его после каждого использования. Не всегда информация на этикетке правильная — маркировка "Только для сухой чистки" не всегда эффективна, ведь сухая стирка способна со временем повредить волокна кашемира. Исключение уместно, если изделие украшено пуговицами, металлическим декором, вышивкой или бисером.

Стирайте руками и только в холодной воде — не используйте при этом обычные порошки и стиральные жидкости. Лучше выбрать мягкое моющее средство, хороший шампунь с пометкой organic или средство для мытья шерсти. Если без машинки не обойтись, то обязательно поместите свитер в стиральный мешочек, выберите деликатный цикл и убедитесь, что температура воды минимальна, а скорость отжима максимально снижена.

— не используйте при этом обычные порошки и стиральные жидкости. Лучше выбрать мягкое моющее средство, хороший шампунь с пометкой organic или средство для мытья шерсти. Если без машинки не обойтись, то обязательно поместите свитер в стиральный мешочек, выберите деликатный цикл и убедитесь, что температура воды минимальна, а скорость отжима максимально снижена. Не развешивайте, а разложите — чтобы вещь не растянулась, не стоит вывешивать ее на балконе с остальной стиркой. Несмотря на то, что такой процесс более длительный, но зато кашемировое изделие сохранит свой первозданный вид. Аккуратно отожмите воду, положите свитер на сухое полотенце и осторожно сверните. Как только полотенце впитает больше влаги, разложите вещь для просушки, но только не на солнце!

— чтобы вещь не растянулась, не стоит вывешивать ее на балконе с остальной стиркой. Несмотря на то, что такой процесс более длительный, но зато кашемировое изделие сохранит свой первозданный вид. Аккуратно отожмите воду, положите свитер на сухое полотенце и осторожно сверните. Как только полотенце впитает больше влаги, разложите вещь для просушки, но только не на солнце! Используйте отпариватель вместо утюга — утюг спрессует волокна, а отпариватель разрыхлит пряжу и освежит чистый свитер.

— утюг спрессует волокна, а отпариватель разрыхлит пряжу и освежит чистый свитер. Регулярно удаляйте катышки — избавиться от неприглядных катышек можно бритвенным станком, липкой лентой для ворса или специальным устройством.

Стирайте перед долгим хранением — обязательно перестирайте и высушите вещи в конце сезона.

— обязательно перестирайте и высушите вещи в конце сезона. Храните аккуратно сложенными — всегда складывайте и никогда не развешивайте свитера для хранения.

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