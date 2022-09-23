Сделайте это, прежде чем включить отопление: простой лайфхак для удаления пыли из батарей

Пыль на конвекторе может задерживать тепло, поэтому в доме будет холоднее

Практически в любом типе радиаторов, в том числе батареях, оседает пыль. Иногда грязь накапливается в весьма труднодоступных местах и простой губкой к ней не добраться. К счастью, сделать это можно с помощью кое-каких подручных средств, которые найдутся в доме.

Как пишет издание Express, большое количество мусора скапливается между решетками и пространством около стены. Пыль способна раздражать аллергиков, а еще эта проблема может сделать ваш радиатор менее эффективным. Своевременная очистка радиатора с помощью одного лайфхака значительно сэкономит средства за отопление.

Дело в том, что пыль между ребрами конвектора может препятствовать утечке тепла, а значит радиатору придется работать усерднее. Использование тряпки с длинной ручкой — очевидный способ удалить пыль из-под прибора, но обычно она просто рассеивает частицы пыли, а не убирает их. Вместо этого используйте пылесос, влажную губку и подручные вещи, чтобы добраться до этих труднодоступных мест.

Как почистить радиатор от пыли

Обязательно проводите чистку радиаторов перед включением отопления. Начать следует с уборки пылесосом, используя самую длинную насадку. Если у вас нет вакуумных насадок, вместо этого оберните кончик метровой линейки или длинного куска дерева тканью. Используйте небольшое количество скотча, чтобы закрепить ткань.

Что нужно делать:

Рекомендуется подложить полотенце под прибор, чтобы на нем оседала пыль. Протирайте сверху вниз, выталкивая пыль и грязь, пока поверхность не станет чистой. Повторяйте это на каждой секции радиатора. Для панелей, между которыми нет возможности протереть губкой, используйте фен на холодном режиме. Струя воздуха должна выбить оставшуюся пыль из радиатора. Пропылесосьте вокруг радиатора, так как пыль в процессе уборки успела осесть и на другую мебель в комнате. Протрите батарею снаружи теплой водой и каплей мягкого средства для мытья посуды. Протрите насухо чистым полотенцем, чтобы предотвратить появление ржавчины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно сделать с батареей, чтобы зимой в доме было теплее. Этот простой лайфхак очень выручит в морозы.