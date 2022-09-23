Сделайте это, прежде чем включить отопление: простой лайфхак для удаления пыли из батарей
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Пыль на конвекторе может задерживать тепло, поэтому в доме будет холоднее
Практически в любом типе радиаторов, в том числе батареях, оседает пыль. Иногда грязь накапливается в весьма труднодоступных местах и простой губкой к ней не добраться. К счастью, сделать это можно с помощью кое-каких подручных средств, которые найдутся в доме.
Как пишет издание Express, большое количество мусора скапливается между решетками и пространством около стены. Пыль способна раздражать аллергиков, а еще эта проблема может сделать ваш радиатор менее эффективным. Своевременная очистка радиатора с помощью одного лайфхака значительно сэкономит средства за отопление.
Дело в том, что пыль между ребрами конвектора может препятствовать утечке тепла, а значит радиатору придется работать усерднее. Использование тряпки с длинной ручкой — очевидный способ удалить пыль из-под прибора, но обычно она просто рассеивает частицы пыли, а не убирает их. Вместо этого используйте пылесос, влажную губку и подручные вещи, чтобы добраться до этих труднодоступных мест.
Как почистить радиатор от пыли
Обязательно проводите чистку радиаторов перед включением отопления. Начать следует с уборки пылесосом, используя самую длинную насадку. Если у вас нет вакуумных насадок, вместо этого оберните кончик метровой линейки или длинного куска дерева тканью. Используйте небольшое количество скотча, чтобы закрепить ткань.
Что нужно делать:
- Рекомендуется подложить полотенце под прибор, чтобы на нем оседала пыль.
- Протирайте сверху вниз, выталкивая пыль и грязь, пока поверхность не станет чистой. Повторяйте это на каждой секции радиатора.
- Для панелей, между которыми нет возможности протереть губкой, используйте фен на холодном режиме. Струя воздуха должна выбить оставшуюся пыль из радиатора.
- Пропылесосьте вокруг радиатора, так как пыль в процессе уборки успела осесть и на другую мебель в комнате.
- Протрите батарею снаружи теплой водой и каплей мягкого средства для мытья посуды.
- Протрите насухо чистым полотенцем, чтобы предотвратить появление ржавчины.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно сделать с батареей, чтобы зимой в доме было теплее. Этот простой лайфхак очень выручит в морозы.