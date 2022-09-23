Как быстро расправить синтепон в куртке: простейший лайфхак

Не спешите выбрасывать любимую теплую куртку – все можно исправить.

Постирали синтепоновую куртку, а наполнитель сбился? Эта проблема грозит тем, что в холода ваша любимая одежда перестанет вас греть. Ведь синтепон, равномерно распределенный по всей куртке – это хорошая воздушная прослойка и утеплитель.

Что можно сделать, если наполнитель свалялся? Как расправить синтепон и вернуть одежде первоначальную теплоту и удобство? "Телеграф" поделится с вами простым и действенным лайфхаком, который за считанные минуты решит эту проблему.

Чаще всего синтепон портится из-за неправильно выбранного режима стирки, отжима и последующего высушивания одежды.

И если утеплитель сбился, то одежда заметно теряет свою теплоизоляцию. Иными словами, образованные внутри нее пустоты совершенно не греют. А комки синтепона утяжеляются и содержат меньше воздуха.

Как быстро расправить синтепон: простой лайфхак

Возьмите самую обыкновенную выбивалку, которой удаляете пыль из ковров. Повесьте куртку на плечики. Желательно, чтобы она была чуть влажная. Застегните на одежде все молнии, застежки и пуговицы. Аккуратно и равномерно пройдитесь выбивалкой по куртке и простучите все места, особенно те, где сбился синтепон. Досушите вещь в расправленном виде.

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