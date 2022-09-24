Как отстирать старое пятно на пуховике с помощью подручных средств: эффективные средства

Отметим, что все эти способы безопасны, и 100% работают.

Впереди холода, а это значит, что пора подготавливать к поздней осени и зиме теплые вещи, куртки, пальто, шубы и пуховики. Сделать это желательно не в последний момент, ведь бывают ситуации, когда нужно надеть пуховик, а на нем есть пятно. Чтобы избежать подобных ситуаций, советуем начать подготовку к зиме заранее. Ну а если вы столкнулись с пятнами на пуховике, то вы пришли по адресу. Как от них избавиться подручными средствами — читайте далее.

Как отмечает Ukr.Media, чтобы очистить свою верхнюю одежду, необязательно отправлять ее в химчистку, ведь справиться можно подручными средствами. Это, например, обычное моющее средство или нашатырный спирт.

Как вывести старые пятна с пуховика

Малозаметные пятна — нанесите пару капель моющего средства на губку и протрите ею грязное место. Затем чистой влажной тряпочкой протрите пятно, а затем высушите.

Жирные пятна — нагрейте пятно на пару, капните на него немного бензина на тряпочку и протрите пятно. После посыпьте место, где было пятно содой или порошковым мелом, оставьте на 1-2 минуты, и вытряхните пуховик.

Универсальное средство — можно приготовить пятновыводитель самостоятельно. Для этого смешайте с водой немного нашатырного спирта и добавьте моющее средство. Все хорошенько перемешайте, чтобы смесь стала как густая пена. После обработайте этой пеной грязненные участки ткани.

Стеклоочиститель — нанесите средство для мытья окон на пятно, а после протрите сухой губкой или салфеткой.

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