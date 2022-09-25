Вы точно будете удивлены: необычные вещи, которые можно стирать в стиральной машинке

Не бойтесь, ваша техника останется целой и невредимой.

Многие все еще бояться стирать свои кроссовки в стиральной машинке, чтобы не поломать свою технику, однако они даже не догадываются, что во многих стиралках уже есть функции стирки обуви, и более того, в ней можно стирать и достаточно необычные вещи. Какие именно — читайте далее.

Как сообщает rbc.ua, в основном конечно да, стиральная машинка предназначена для стирки всего, что сделано из ткани. Однако оказывается, это еще далеко не все.

Вещи, которые можно совершенно спокойно постирать в машинке.

Пластиковые кухонные контейнеры — удалите остатки еды, добавьте моющее для посуды и запустите машинку на деликатном режиме. Важно! Отключите функцию отжима, иначе ваша "стирка" закончится плачевно.

Кухонные силиконовые аксессуары — "стирать" их можно аналогичным с контейнерами способом. Только не забудьте убрать перед этим нагар и остатки еды.

— "стирать" их можно аналогичным с контейнерами способом. Только не забудьте убрать перед этим нагар и остатки еды. Автомобильные коврики и коврики для йоги — запустите машинку в деликатном режиме без отжима на минимальной температуре и вы получите чистый "продукт".

— запустите машинку в деликатном режиме без отжима на минимальной температуре и вы получите чистый "продукт". Детский пластиковый конструктор — поместите детальки в мешок для стирки, поставьте на минимальную температуру, обязательно отключите отжим и выберите щадящую программу. Игрушки будут как новые.

— поместите детальки в мешок для стирки, поставьте на минимальную температуру, обязательно отключите отжим и выберите щадящую программу. Игрушки будут как новые. Мочалки для душа и занавески — в принципе ничего такого удивительного.

— в принципе ничего такого удивительного. Рюкзаки, спортивные сумки и сумки из ткани — не забудьте перед стиркой вытряхнуть весь мусор, застегнуть все замки и убрать декоративные украшения. Дальше все "как обычно" — минимальная температура, без отжима и деликатный режим.

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