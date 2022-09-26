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Зачем класть в бак унитаза лимонную кислоту: хитрость опытных домохозяек

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Унитаз будет как новый Новость обновлена 26 сентября 2022, 09:42
Унитаз будет как новый

Лимонная кислота легко справляется даже со сложными случаями.

Идеально чистым унитаз может быть не только пока он новый, ведь зная чем быстро можно его очистить от грязи, а также зная ответ на вопрос, как предотвратить загрязнения и налет, ваш туалет будет сверкать чистотой даже спустя несколько лет после покупки.

Чаще всего причиной появления известковых отложений в виде желтых разводов в унитазе является повышенная жесткость воды. Однако, как сообщает prostoway, опытные домохозяйки нашли выход и из этой ситуации. Оказывается, с жесткостью воды отлично справляется лимонная кислота.

Как использовать лимонную кислоту для чистки унитаза

Если вас часто не бывает дома, или же лень делает свое и часто сидеть над чисткой унитаза не хочется, можно воспользоваться эффективным лайфхаком с лимонной кислотой. Все что нужно сделать, это засыпать в сливной бачок две столовые ложки "лимонки". Эта кислота является своеобразной профилактикой образования известкового налета.

Также в сам унитаз можно вылить флакончик перекиси водорода. Благодаря этому затормозиться рост бактерий, что помешает им размножаться и загрязнять унитаз.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как шипучий аспирин помогает справиться с известняковым налетом в унитазе.

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#Уборка #Унитаз #Чистота #Туалет #Лайфхак