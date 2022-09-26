Зачем класть в бак унитаза лимонную кислоту: хитрость опытных домохозяек

Лимонная кислота легко справляется даже со сложными случаями.

Идеально чистым унитаз может быть не только пока он новый, ведь зная чем быстро можно его очистить от грязи, а также зная ответ на вопрос, как предотвратить загрязнения и налет, ваш туалет будет сверкать чистотой даже спустя несколько лет после покупки.

Чаще всего причиной появления известковых отложений в виде желтых разводов в унитазе является повышенная жесткость воды. Однако, как сообщает prostoway, опытные домохозяйки нашли выход и из этой ситуации. Оказывается, с жесткостью воды отлично справляется лимонная кислота.

Как использовать лимонную кислоту для чистки унитаза

Если вас часто не бывает дома, или же лень делает свое и часто сидеть над чисткой унитаза не хочется, можно воспользоваться эффективным лайфхаком с лимонной кислотой. Все что нужно сделать, это засыпать в сливной бачок две столовые ложки "лимонки". Эта кислота является своеобразной профилактикой образования известкового налета.

Также в сам унитаз можно вылить флакончик перекиси водорода. Благодаря этому затормозиться рост бактерий, что помешает им размножаться и загрязнять унитаз.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как шипучий аспирин помогает справиться с известняковым налетом в унитазе.