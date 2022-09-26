Как применять винную пробку на кухне: это не только декор
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Пробка из бутылки убережет руки от ожогов стол – от пятен, а еще спасет пересоленное блюдо.
Многие вещи на кухне можно использовать не по назначению. Винная пробка после откупорки бутылки – не исключение. Многие рукодельницы способны сделать из них милые безделушки или настоящие шедевры в виде настенных панно, но пробки также принесут немало пользы в быту.
"Телеграф" нашел полезное применение винным пробкам на кухне. Эти советы пригодятся хозяйкам и даже спасут от неприятных ситуаций.
Как использовать винные пробки: лайфхаки
- Если у вас на сковороде или в сотейнике подгорело блюдо, не спешите расстраиваться. Поместите в кастрюлю с подгоревшим бигусом, картофелем или зажаркой винную пробку. Дело в том, что кора, из которой она сделана, имеет свойство вбирать в себя запах горелого. Так что аромат блюда будет спасен. Только не сильно скребите сковороду, чтобы пригарки остались на дне и не попали в тарелку.
- Если в корзинке или на полке залежались фрукты, которые вы не успели съесть, можно продлить срок их хранения. Разрежьте винную пробку на 2-3 части и поместите в корзинку к фруктам. Пробка будет вбирать лишнюю влагу и не даст продуктам загнивать. А еще отпугнет назойливых мошек.
- Винная пробка спасет руки хозяйки от ожогов, если поместить ее под держатель крышки на кастрюле. Во время готовки дерево пробки, в отличие от металла, не нагревается, за счет чего убережет ваши пальцы, когда вы возьметесь за горячую крышку.
- Еще одно удачное применение термостойкости этого материала. Из нескольких собранных винных пробок легко сделать подставку под горячее – чашку, кружку или миску. Главное – подобрать одинаковые по высоте пробки, а затем скрепить их термостойким клеем.
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