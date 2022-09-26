Как применять винную пробку на кухне: это не только декор

Пробка из бутылки убережет руки от ожогов стол – от пятен, а еще спасет пересоленное блюдо.

Многие вещи на кухне можно использовать не по назначению. Винная пробка после откупорки бутылки – не исключение. Многие рукодельницы способны сделать из них милые безделушки или настоящие шедевры в виде настенных панно, но пробки также принесут немало пользы в быту.

"Телеграф" нашел полезное применение винным пробкам на кухне. Эти советы пригодятся хозяйкам и даже спасут от неприятных ситуаций.

Как использовать винные пробки: лайфхаки

Если у вас на сковороде или в сотейнике подгорело блюдо, не спешите расстраиваться. Поместите в кастрюлю с подгоревшим бигусом, картофелем или зажаркой винную пробку. Дело в том, что кора, из которой она сделана, имеет свойство вбирать в себя запах горелого . Так что аромат блюда будет спасен. Только не сильно скребите сковороду, чтобы пригарки остались на дне и не попали в тарелку.

. Так что аромат блюда будет спасен. Только не сильно скребите сковороду, чтобы пригарки остались на дне и не попали в тарелку. Если в корзинке или на полке залежались фрукты, которые вы не успели съесть, можно продлить срок их хранения. Разрежьте винную пробку на 2-3 части и поместите в корзинку к фруктам. Пробка будет вбирать лишнюю влагу и не даст продуктам загнивать . А еще отпугнет назойливых мошек.

. А еще отпугнет назойливых мошек. Винная пробка спасет руки хозяйки от ожогов , если поместить ее под держатель крышки на кастрюле. Во время готовки дерево пробки, в отличие от металла, не нагревается, за счет чего убережет ваши пальцы, когда вы возьметесь за горячую крышку.

, если поместить ее под держатель крышки на кастрюле. Во время готовки дерево пробки, в отличие от металла, не нагревается, за счет чего убережет ваши пальцы, когда вы возьметесь за горячую крышку. Еще одно удачное применение термостойкости этого материала. Из нескольких собранных винных пробок легко сделать подставку под горячее – чашку, кружку или миску. Главное – подобрать одинаковые по высоте пробки, а затем скрепить их термостойким клеем.

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