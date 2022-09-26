Как хранить бананы, чтобы они долго не чернели: простой лайфхак

Простые правила сохранят бананы свежими дольше

Многие овощи и фрукты быстро портятся из-за того, что мы их неправильно храним. К примеру, трюк с фольгой позволит сохранить листья салата свежими до 30 дней. Свои секреты хранения есть и для такого популярного фрукта, как банан. Он может почернеть очень быстро, и вы не успеете съесть плод.

Многие кладут бананы в холодильник, но этого делать не стоит. Лайфхак по хранению бананов публикует издание Express. Если соблюдать простые правила, то фрукт долго будет оставаться пригодным для употребления, сладким и свежим, а почернение удастся предотвратить.

Рекомендуется хранить бананы в прохладном, сухом месте, защищенном от солнечного света, но не в холодильнике, чтобы продлить срок годности продукта. Наиболее оптимальная температура — не выше 12 градусов тепла. При более высокой температуре бананы, скорее всего, созреют гораздо быстрее. Идеально подойдет более темная комната без прямого солнечного света, и поэтому, если на вашей кухне обычно тепло, это не лучшее место для хранения бананов.

Кроме того, не стоит хранить фрукты в полиэтиленовом пакете. Это может создать более теплую среду для бананов и, таким образом, ускорить их созревание. Если вы заметили, что ваши бананы начинают покрываться пятнами или становиться коричневыми, прежде чем выбрасывать их, стоит подумать о других способах использования этих фруктов. К примеру, в выпечке, смузи или коктейлях. Даже полностью черный банан может быть сладким, неповрежденным и вкусным внутри.

Еще одно решение проблемы – спрятать бананы в морозильную камеру. После замораживания они определенно становятся черными, но внутри все в порядке. После разморозки из них можно сделать банановый хлеб. Добавим, что замораживать бананы можно как с кожурой, так и предварительно очистив.

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