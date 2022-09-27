Зачем отрезать уголок у мочалки: удивительный лайфхак для экономии

Губка для мытья посуды со срезанным краешком пригодится вам в быту.

Многие люди стремятся экономить, даже на мелочах. Ради этого они находят неожиданное применение вещам не по их прямому назначению, а еще не выбрасывают явный мусор, даря ему вторую жизнь.

Также экономить можно и на кухонных мочалках. Но для этого необязательно вытирать их до состояния крошки. Губки – достаточно грязная вещь, на которой скапливаются микробы, и их следует часто менять. Но вот выбрасывать качественную и визуально чистую губку у многих хозяек не поднимается рука. "Телеграф" нашел удачный способ применения использованных на кухне губок.

Как использовать кухонную мочалку

Чтобы подарить губке вторую жизнь, после того, как она отработала положенный недельный срок на мойке, отрежьте у нее один уголок и отправьте служить другим целям. В быту для мочалки найдется масса способов применения. К примеру, для чистки сантехники, плитки, плинтусов, колес детской коляски, велосипеда, грязной обуви и т.д.

Зачем срезать уголок? Заведите себе такое правило, и это станет опознавательной меткой для мочалки. Предупредите об этом всех домочадцев – тогда никто из них не перепутает и не станет снова мыть надрезанной губкой посуду и другие чистые предметы на кухне.

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