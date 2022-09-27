Как спасти сковороду, которая пригорела: есть простое и дешевое решение

Очистить сковороду от нагара проще, чем вы думали

При мытье посуды могут помочь подручные средства, которые уже есть в вашем кухонном шкафу. Вы можете заменить средство для мытья посуды альтернативным натуральным продуктом – горчичный порошком, содой или соком лимона. А придать блеск посуде поможет обычный уксус. Если же нужно оттереть сковороду от остатков еды, которая пригорела, есть одно действенное решение.

Как пишет издание Express, многие обычные вещи могут очень выручить при уборке дома. К примеру, соль отлично справляется с очищением сковород, которые пригорели. Собственно, это все, что вам понадобится для этого эффективного лайфхака.

Так, рекомендуется использовать соль в качестве быстрого решения, чтобы спасти пригоревшую сковороду после приготовления пищи. Этот лайфхак избавляет от доолгой и трудоемкой чистки посуды.

Что нужно сделать, чтобы очистить сковороду, которая пригорела:

Замочите сковороду в горячей воде. Натрите ее солью, особенно уделите внимание подпаленным участкам. Тщательно смойте соль.

Такой элементарный лайфхак может помочь очистить поверхность всего за несколько минут.

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