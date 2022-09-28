Стирка не понадобится: как избавиться от запаха сигарет на одежде всего за пять минут

Вам понадобиться всего один ингредиент и пульверизатор.

У сигарет есть одно очень неприятное свойство, особенно для окружающих, — табачный запах очень быстро впитывается в одежду, и тогда шлейф сигаретного "аромата" будет преследовать вас повсюду. Чтобы не раздражать носы аллергиков, или не "вонять" в офисе или общественном транспорте, можно воспользоваться одним простейшим лайфхаком и моментально удалить такой "аромат" с одежды.

Как сообщает Ukr.Media, вам не понадобится стирка — а всего 5 минут времени, пульверизатор и спирт или любой бесцветный алкоголь. В случае, когда на стирку нет времени — это идеальный вариант, который не требует особых усилий.

Как избавиться от запаха сигарет на одежде

Наполните пульверизатор водкой или спиртом и распылите алкоголь на одежду. Всего пару минут и от шлейфа табачного дыма не останется и следа. И сразу опередим все остальные вопросы — алкоголем от вас пахнуть не будет. Спирт быстро испаряется, и алкогольный запах также быстро выветрится.

Отметим, что помимо борьбы с ароматами табака, этот способ также отлично справляется и с другими неприятными запахами из одежды. Например, запаха пищи или пота. Также таким раствором можно обработать и обувь, чтобы убрать запах пота (распыляйте внутрь обуви).

Ранее "Телеграф" писал, как же отстирать пятна от пота, особенно с белых вещей. Также ранее мы писали, как убрать запах пота с одежды без стирки.