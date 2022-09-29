Всего одно копеечнее средство из аптеки устранит неприятный запах в холодильнике

Убрать неприятный запах в холодильнике можно с помощью активированного угля

Хитрые домохозяйки знают немало полезных советов с аптечным средством, которые помогают решать бытовые задачи. Использовать обычный активированный уголь полезно в огородничестве, а также оно способно помочь с проблемой неприятного запаха в холодильнике.

Зловоние "селится" в холодильнике по ряду причин. Уже после устранения источника неприятного запаха приступаем к использованию средства, которое можно купить в аптеке за копейки, пишет belnovosti.

Чем убрать неприятный запах в холодильнике — лайфхак с активированным углем

После устранения причины возникновения запаха кладем в холодильник 5-10 таблеток активированного угля. Для большей эффективности смешиваем таблетки с пищевой содой в соотношении 1:1. Эту смесь пересыпаем в небольшую емкость, и ставим ее на одну из полок. Через пару дней от неприятного запаха не останется и следа.

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