Легчайший способ быстро заточить нож, если под рукой нет точилки: лайфхак с обычной кружкой

Этот способ уместен, если возник форс-мажор

Часто бывает так, что готовить блюда необходимо в ускоренном темпе. Когда гости уже на пороге, а нож, как на зло, начинает тупить, превращая нарезки овощей и других ингредиентов в некрасивые и неровные кусочки, на помощь может прийти чашка или кружка, но только сделанная из керамики.

О том, как наточить нож с помощью предмета, который есть на каждой кухне, пишет kalambus.

Как быстро заточить нож

Переворачиваем керамическую кружку и затачиваем нож об ее нижний край, который отчетливо виден на каждой чашке. Ведем нож прямо. Чтобы кружка не скользила, подкладываем под нее вафельное полотенце.

Конечно, результат "бритвы" мы не гарантируем, однако порезать овощи и мясо ножом, заточенным таким способом, можно будет легко.

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