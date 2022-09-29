Как применять кофейную гущу в быту: не гадайте, просто делайте
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ТОП-5 полезных лайфхаков, как может пригодиться отработанный кофе
Если вы любите заварной кофе, и в доме часто витает его аромат, вам пригодятся полезные советы, что делать с кофейной гущей, прежде чем отправить ее в мусорное ведро. Первое, что приходит на ум – гадания. Но это далеко не все, для чего пригодится эта густая душистая плотная масса.
"Телеграф" поделится с вами интересными и креативными лайфхаками, как использовать отработанный кофе, и чем кофейная гуща может быть полезна в быту.
Как использовать кофейную гущу: лайфхаки
- Кофе хорошо известен своей способностью поглощать запахи. Поставьте открытую емкость с кофейной гущей в холодильник – и неприятные запахи исчезнут.
- А если протереть кофейной гущей руки после приготовления лука или чеснока – это не только устранит специфический въедливый аромат, но и сделает кожу гладкой.
- Кофейная гуща — это щадящий мягкий абразив для очистки пригоревшей пищи с кастрюли или сковороды. Она не повредит и не поцарапает вашу посуду.
- Хотите придать мясу аромат копчения? Просто добавьте столовую ложку кофейной гущи в маринад или натрите нею мясо перед приготовлением.
- Во время зимнего гололеда используйте остатки кофейной гущи, чтобы посыпать нею тротуары. Ее зернистая текстура улучшит устойчивое сцепление на скользкой поверхности и убережет от падения.
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