Главное размер и правильные "соседи": хитрости, которые помогут сохранить тыкву до весны

Маленькие плоды лучше сразу использовать, а вот большие — можно отправить на хранение.

Тыква — это один из тех овощей, которые остаются на огороде "до последнего", однако и их час уже пришел и пора собирать урожай. Но перед тем, как убирать их с огорода, желательно ознакомиться с тем, как их правильно хранить, чтобы сразу подготовить им их место. Ранее мы уже рассказывали, как правильно хранить капусту, чтобы она как можно дольше оставалась свежей.

Как сообщает prostoway, не все тыквы подходят для длительного хранения, поэтому важно овощи тщательно перебрать, и те, которые не годятся для заготовок следует сразу же использовать. Можно приготовить вкуснейшую кашу, тыквенную икру или же сладкий десерт с тыквой, яблоками и рисом.

Как правильно хранить тыкву, чтобы она пролежала до весны

Чтобы тыква перезимовала и осталась свежей до весны, важно выбрать ее правильный размер, а также разместить ее с правильными "соседями". Идеально для зимовки подходят тыквы среднего и большого размера, а вот маленькие овощи лучше сразу переработать.

Напомним, что все поврежденные овощи нужно также убрать, поскольку они могут "заразить" здоровые плоды, из-за чего может начаться загнивание. Если же повреждения минимальны, то можно обработать их раствором марганцовки, высушить и уже после готовить к хранению.

После сбора урожая на дней 10 поместите плоды в место, где температура воздуха составляет 25-28°C, а влажность держится в пределах 80-85%. Это нужно для того, чтобы тыква окончательно созреет, а ее кожица стала более крепкой и плотной. После уже овощи можно перекладывать в основное место хранения, где температура воздуха составляет от 4 до 9°C, а влажность — 70%.

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