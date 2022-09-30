Простой способ почистить подушки: можно обойтись без стиральной машины

Замачивание с простыми средствами вернет подушкам опрятный вид

Вспомните, когда вы в последний раз стирали подушки? А проводить глубокую чистку подушек рекомендуется примерно три раза в год, но многие не знают, как это делать в домашних условиях. Некоторые подушки нельзя стирать в стиральной машине, из-за этого в середине могут образоваться комки. Поэтому есть простой способ чистки подушек даже без "стиралки".

О лайфхаке, который поможет вернуть подушкам красивый вид, пишет издание Express. Если вы планируете постирать несколько подушек, а барабан вашей стиральной машины недостаточно велик, подумайте об использовании ванны. Пуховые или перьевые подушки лучше всего стирать вручную.

Перед чисткой подушек рекомендуется проверить этикетку, чтобы убедиться, что они предназначены не только для сухой чистки. Что нужно делать:

Наполните ванну горячей водой и налейте в нее стиральный порошок. Добавьте немного буры (можно заменить сесквикарбонатом натрия или обычной пищевой содой). Все эти чистящие средства эффективно убивают микробы и бактерии. Полностью погрузите подушку в ванну. Замочите подушки примерно на 6 часов. Вы заметите, что вода заметно потемнеет.

Что касается того, как сушить подушки, то здесь есть несколько вариантов. Если нет сушилки, то вы можете вывесить подушки на улицу. Обязательно проверьте, чтобы середина была сухой, и только потом одевайте чистую наволочку. Если наполнитель будет влажным, то есть риск возникновения плесени.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от запаха сигарет на одежде, не стирая ее.