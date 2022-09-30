Как избавится от запаха табака на мебели: хитрость наших бабушек

Чтобы решить подобную проблему можно использовать домашние чистящие средства.

Мягкая мебель достаточно быстро пропитывается запахом табака, от которого достаточно тяжело избавиться после. Мы уже рассказывали, что делать, чтобы убрать сигаретные "ароматы" с одежды без стирки, а теперь хотим поделиться лайфхаком, как избавиться от такого запаха на мебели.

Использование стандартных чистящих средств результата чаще всего никакого не дает, пишет belnovosti. Поэтому, чтобы очистить поверхность мебели можно и даже нужно воспользоваться хитростью наших бабушек.

Как избавится от запаха табака на мебели

Для того чтобы убрать "сигаретный" запах, необязательно покупать дорогостоящие средства, если на вашей кухне есть пищевая сода. Оказывается — это очень простое, дешёвое и при этом невероятно эффективное средство, ведь гидрокарбонат натрия — это очень хороший сорбент.

Все что нужно сделать — насыпать соду на диван, заранее протертый чистым куском ткани. Запах табака исчезнет уже через 15 минут. Спустя это время можно убрать порошок с мебели, однако для большего эффекта можно подождать несколько часов.

Ранее "Телеграф" писал, как же отстирать пятна от пота, особенно с белых вещей. Также ранее мы писали, как убрать запах пота с одежды без стирки.