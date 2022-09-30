Как просто открыть банку с крышкой твист-офф: ТОП-4 лайфхака

Банка с закаткой бывает недоступна, а портить крышку обычным ключом жалко – что делать?

Завинчивающаяся крышка на банке с солениями, соусом или джемом не всегда поддается, и взять ее голыми руками бывает непросто. А бережливые хозяйки не хотят вскрывать такую банку обычным консервным ключом или ножом, чтобы можно было использовать крышку для очередной закатки.

Секрет в том, что в процессе консервирования под действием горячей температуры давление в банке разряжается, что впоследствии надежно держит крышку. "Телеграф" поделится простейшими лайфхаками, как можно поскорее откупорить закрутку с крышкой твист-офф. Вам понадобятся подручные средства, которые найдутся на любой кухне.

Как открыть банку с закручивающейся крышкой: советы

С помощью обыкновенной ложки можно сохранить крышку для дальнейшего использования. Для этого нужно вставить ее обратную сторону между крышкой и банкой в том месте, где нет сильного зажима. С помощью этого рычага аккуратно и потихоньку потяните край, чтобы впустить воздух внутрь банки. После того, как послышится хлопок, банка легко откроется. Перчатки, полотенце или другая ткань заметно уменьшат скольжение между руками и стеклом. Накройте крышку тканью и посильнее зажмите ее одной рукой, а другой попробуйте прокрутить банку. Сил в этом случае понадобится намного меньше. Избавиться от вакуума поможет легкое постукивание по всему краю крышки, к примеру, деревянной скалкой. От вибрации внутрь банки попадает воздух и ослабляет крышку. Но не стоит стучать по дну, потому что есть риск разбить стекло. Если подержать банку под струей горячей воды или окунуть в миску крышкой, крышка провернется легче, потому что расширится под действием высокой температуры. Но не окунайте стекло в кипяток, чтобы банка не лопнула.

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